Розбилися десятки пляшок: у Дніпрі на проспекті Мазепи перекинулась фура з горілкою

Там перекинулась фура, яка перевозила горілку. До того ж вантажівка зачепила електроопору.
Про це повідомляє “Інформатор”.
Відео моменту:
Попередньо відомо, що водій рухався зі сторони проспекту Івана Мазепи у бік проспекту Сергія Нігояна. Під час повороту у вантажівки відмовили гальма, вона перекинулась та влетіла в електроопору.
На щастя, з водієм все добре.
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