Розбилися десятки пляшок: у Дніпрі на проспекті Мазепи перекинулась фура з горілкою

Учора, 14 лютого, близько 23:00 на перетині проспектів Сергія Нігояна та Івана Мазепи сталася аварія.

Там перекинулась фура, яка перевозила горілку. До того ж вантажівка зачепила електроопору.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Відео моменту:

Попередньо відомо, що водій рухався зі сторони проспекту Івана Мазепи у бік проспекту Сергія Нігояна. Під час повороту у вантажівки відмовили гальма, вона перекинулась та влетіла в електроопору.

На щастя, з водієм все добре.

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