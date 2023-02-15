Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Розбилися десятки пляшок: у Дніпрі на проспекті Мазепи перекинулась фура з горілкою

Розбилися десятки пляшок: у Дніпрі на проспекті Мазепи перекинулась фура з горілкою

Сьогодні 11:43
просмотров

Учора, 14 лютого, близько 23:00 на перетині проспектів Сергія Нігояна та Івана Мазепи сталася аварія.

Новости Днепра про Розбилися десятки пляшок: у Дніпрі на проспекті Мазепи перекинулась фура з горілкою

Там перекинулась фура, яка перевозила горілку. До того ж вантажівка зачепила електроопору.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Відео моменту:

Попередньо відомо, що водій рухався зі сторони проспекту Івана Мазепи у бік проспекту Сергія Нігояна. Під час повороту у вантажівки відмовили гальма, вона перекинулась та влетіла в електроопору.

На щастя, з водієм все добре.

Новости Днепра про Розбилися десятки пляшок: у Дніпрі на проспекті Мазепи перекинулась фура з горілкою

Новости Днепра про Розбилися десятки пляшок: у Дніпрі на проспекті Мазепи перекинулась фура з горілкою

Читайте также:

Новости Днепра про Розбилися десятки пляшок: у Дніпрі на проспекті Мазепи перекинулась фура з горілкоюУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Мешканець Дніпра активно підтримував РФ в соцмережах: яке покарання його чекає
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:30
    Мешканець Дніпра активно підтримував РФ в соцмережах: яке покарання його чекає

    У Дніпрі судитимуть чоловіка, який агітував за РФ в соцмережах.

    Надійний товариш і відданий патріот: в бою загинув наш земляк
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    Надійний товариш і відданий патріот: в бою загинув наш земляк

    11 лютого у тяжких боях поблизу Кремінної на Луганщині обірвалося…

    РФ в Україні за добу втратила майже 700 окупантів, 4 танки та 7 ББМ, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    РФ в Україні за добу втратила майже 700 окупантів, 4 танки та 7 ББМ, – Генштаб

    За даними на ранок середи, 15 лютого, українські військові ліквідували…

    Тепло, вода та світло: яка ситуація у Дніпрі на ранок 15 лютого
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:00
    Тепло, вода та світло: яка ситуація у Дніпрі на ранок 15 лютого

    На сьогодні, 15 лютого, «Укренерго» не надавав обмежень споживання електроенергії…

    Наверх