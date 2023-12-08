Російський боєприпас влучив у будинок: у Нікополі ДСНС-ники врятували з-під завалів 86-річну бабусю

Постраждалу госпіталізували до лікарні!

Сьогодні вранці, 8 грудня, росіяни обстріляли артилерією житловий сектор Нікополя.

Один із боєприпасів влучив у будинок. Під завалами опинилася 86-річна бабуся – її врятували ДСНС-ники.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Постраждалу госпіталізували до лікарні. В якому вона стані – невідомо.

Нагадаємо, раніше ми писали, що росіяни атакували Павлоградський район ракетами. На жаль, одна людина загинула, 4 постраждали.

Читайте також:

Українська

Автор: