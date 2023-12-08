Російський боєприпас влучив у будинок: у Нікополі ДСНС-ники врятували з-під завалів 86-річну бабусю

Сьогодні вранці, 8 грудня, росіяни обстріляли артилерією житловий сектор Нікополя.
Один із боєприпасів влучив у будинок. Під завалами опинилася 86-річна бабуся – її врятували ДСНС-ники.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.
Постраждалу госпіталізували до лікарні. В якому вона стані – невідомо.
Нагадаємо, раніше ми писали, що росіяни атакували Павлоградський район ракетами. На жаль, одна людина загинула, 4 постраждали.
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У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження.
Зранку 8 грудня ракетами атакували Павлоградський район Дніпропетровщини.
Сьогодні вранці росіяни масовано атакували область ракетами.
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