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  • Російський боєприпас влучив у будинок: у Нікополі ДСНС-ники врятували з-під завалів 86-річну бабусю

Російський боєприпас влучив у будинок: у Нікополі ДСНС-ники врятували з-під завалів 86-річну бабусю

Сьогодні 12:37
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Постраждалу госпіталізували до лікарні!

Новости Днепра про Російський боєприпас влучив у будинок: у Нікополі ДСНС-ники врятували з-під завалів 86-річну бабусю

Сьогодні вранці, 8 грудня, росіяни обстріляли артилерією житловий сектор Нікополя.

Один із боєприпасів влучив у будинок. Під завалами опинилася 86-річна бабуся – її врятували ДСНС-ники.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Постраждалу госпіталізували до лікарні. В якому вона стані – невідомо.

Новости Днепра про Російський боєприпас влучив у будинок: у Нікополі ДСНС-ники врятували з-під завалів 86-річну бабусю

Нагадаємо, раніше ми писали, що росіяни атакували Павлоградський район ракетами. На жаль, одна людина загинула, 4 постраждали.

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Новости Днепра про Російський боєприпас влучив у будинок: у Нікополі ДСНС-ники врятували з-під завалів 86-річну бабусюУкраїнська

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