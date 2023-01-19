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  • Російська ракета, що поцілила по багатоповерхівці у Дніпрі, забрала ще одне життя

Російська ракета, що поцілила по багатоповерхівці у Дніпрі, забрала ще одне життя

Сьогодні 16:01
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Сьогодні стало відомо, що російська ракета, яка 14 січня поцілила по багатоповерхівці у Дніпрі, забрала ще одне життя.

Новости Днепра про Російська ракета, що поцілила по багатоповерхівці у Дніпрі, забрала ще одне життя

Про це повідомив Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОВА.

За уточненою інформацією, російська ракета, що поцілила по дніпровській багатоповерхівці, забрала 46 життів. 11 людей ще не впізнані, стільки ж лишаються зниклими безвісти. Опізнання триває, – написав він.

Нагадаємо, внаслідок влучання російської ракети у будинок у Дніпрі 80 людей отримали поранення. У лікарнях міста під наглядом медиків зостаються 24 постраждалих. Троє у важкому стані, з-поміж них 9-річна дівчинка.

Новости Днепра про Російська ракета, що поцілила по багатоповерхівці у Дніпрі, забрала ще одне життя

Новости Днепра про Російська ракета, що поцілила по багатоповерхівці у Дніпрі, забрала ще одне життя

Новости Днепра про Російська ракета, що поцілила по багатоповерхівці у Дніпрі, забрала ще одне життя

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Новости Днепра про Російська ракета, що поцілила по багатоповерхівці у Дніпрі, забрала ще одне життяУкраїнська

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