Російська ракета, що поцілила по багатоповерхівці у Дніпрі, забрала ще одне життя

Про це повідомив Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОВА.
За уточненою інформацією, російська ракета, що поцілила по дніпровській багатоповерхівці, забрала 46 життів. 11 людей ще не впізнані, стільки ж лишаються зниклими безвісти. Опізнання триває, – написав він.
Нагадаємо, внаслідок влучання російської ракети у будинок у Дніпрі 80 людей отримали поранення. У лікарнях міста під наглядом медиків зостаються 24 постраждалих. Троє у важкому стані, з-поміж них 9-річна дівчинка.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі в біотуалеті на Вокзальній площі знайшли запал від…
14 січня російська ракета поцілила у багатоповерхівку у Дніпрі.
Мешканець зруйнованого будинку на Перемозі описав перші хвилини після прильоту…
Уже пройшов майже рік від початку повномасштабного вторгнення рф. Багато…