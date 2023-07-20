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  • Родина з Кривого Рогу потрапила в моторошну автотрощу на Хмельниччині: є загиблі

Родина з Кривого Рогу потрапила в моторошну автотрощу на Хмельниччині: є загиблі

Сьогодні 20:32
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Родина з Кривого Рогу втрапила в ДТП по дорозі до Хмельницького.

Новости Днепра про Родина з Кривого Рогу потрапила в моторошну автотрощу на Хмельниччині: є загиблі

Про це повідомили в поліції Хмельниччини. 

На трасі М-30 сталася смертельна аварія, під час якої загинули 16-річна дівчина та її 41-річний тато.

Поблизу села Шумівці, Хмельницького району, авто, у якому їхала сім’я з Кривого Рогу зіткнувся з вантажівкою «Део». За кермом знаходився 49-річний киянин.

Внаслідок ДТП дівчинка та батько загинули на місці. 47-річну дружину померлого та їхню молодшу 12-річну доньку доправили до Хмельницької обласної лікарні із тілесними ушкодженнями. Їх стан оцінюють медики.

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Новости Днепра про Родина з Кривого Рогу потрапила в моторошну автотрощу на Хмельниччині: є загибліУкраїнська

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