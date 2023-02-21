Рівень небезпеки І: сьогодні у Дніпрі оголосили штормове попередження

Бережіть себе!

У Дніпрі та області на сьогодні, 21 лютого, оголосили штормове попередження.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Так, синоптики прогнозують пориви південно-західного вітру, з переходом вдень на західний 15-20 м/с. Рівень небезпечності – перший (жовтий).

Крім того, 21 лютого прогнозується: хмарно, вночі дощ та мокрий сніг, вдень дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер вночі південно-західний, з переходом вдень на західний, 7-12, пориви 15-20 м/с. Температура по області вночі від 3-х морозу до 2-х тепла, вдень 6-11 тепла; по місту вночі 0-2 морозу, вдень 6-8 тепла.

Бережіть себе!

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