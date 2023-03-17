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  • Рідні просять допомоги: на Дніпропетровщині безвісти зник молодий чоловік

Рідні просять допомоги: на Дніпропетровщині безвісти зник молодий чоловік

Сьогодні 17:13
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Потрібна ваша допомога!

Новости Днепра про Рідні просять допомоги: на Дніпропетровщині безвісти зник молодий чоловік

У Дніпропетровській області розшукують Віталія Куліша.

У четвер, 16 березня, чоловік вийшов з дому у смт Покровське і досі не повернувся. Рідні просять допомогти у пошуках.

На вигляд Віталію 25-30 років. Відомо, що з собою у нього не було ані документів, ані телефона.

Про це повідомляє Покровська територіальна громада.

Був одягнутий: темно-зелена куртка, чорні штани, темні кросівки, шапка.

Якщо ви бачили Віталія або знаєте, де він може бути, повідомте про це за номерами: (095) 809-10-59, (095) 876-58-52.

Важлива будь-яка інформація!

Новости Днепра про Рідні просять допомоги: на Дніпропетровщині безвісти зник молодий чоловік

Нагадаємо, раніше ми писали, що в області розшукують жінку, яка зникла тиждень тому.

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Новости Днепра про Рідні просять допомоги: на Дніпропетровщині безвісти зник молодий чоловікУкраїнська

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