Рідні просять допомоги: на Дніпропетровщині безвісти зник молодий чоловік

У Дніпропетровській області розшукують Віталія Куліша.
У четвер, 16 березня, чоловік вийшов з дому у смт Покровське і досі не повернувся. Рідні просять допомогти у пошуках.
На вигляд Віталію 25-30 років. Відомо, що з собою у нього не було ані документів, ані телефона.
Про це повідомляє Покровська територіальна громада.
Був одягнутий: темно-зелена куртка, чорні штани, темні кросівки, шапка.
Якщо ви бачили Віталія або знаєте, де він може бути, повідомте про це за номерами: (095) 809-10-59, (095) 876-58-52.
Важлива будь-яка інформація!
Нагадаємо, раніше ми писали, що в області розшукують жінку, яка зникла тиждень тому.
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