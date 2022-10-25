Рідкісні кадри: у центрі Дніпра з води з’явився острів Ад (ФОТО)

Один із найпопулярніших сьогодні островів у Дніпрі – Монастирський, іноді мешканці міста запливають на байдарках на Зелений та Шевський острови, але більше клаптиків суші на річці немає. Проте 100 років тому їх було в рази більше. Більшість виявилася затопленою при будівництві ДніпроГЕС. Але іноді «потоплені» острови все ж таки виглядають з води.

Один із них сьогодні здався на водній гладі, неподалік Монастирського острова. Назв у цього клаптика суші безліч. На планах міста у XVIII столітті його називали «Чортовим островом» або «острів Ад», пізніше його називали “Поповою косою”, оскільки знаходився острів між Монастирським або Богомолівським островом з одного боку і храмом на вершині гори, з іншого боку. Згідно з легендою, дістатися «Попової коси» можна було підземним тунелем, що вів до Дніпра від Потьомкінського палацу.

200 років тому місце вважалося містичним та небезпечним. Через воронку, що створювало течію води в цьому місці ходили чутки, що під водою в цьому місці живуть русалки, які тягають плавців та невеликі човни на дно. З’явилася навіть легенда, що говорила про те, що на проклятому місці розбився один із рибальських човнів і став привидом. Побачити місцевого «Летючого голландця» значило отримати неприємності, адже на його борту були потопельники, які мали за життя справу з дияволом. Ось через такі чутки місцевість і прозвали Чортовим островом або Адом.

Два століття тому острів лякав людей не тільки тому, що течія там створювала вирву, а й тому, що «Попова коса» змінювала свої контури. Але тут знову-таки була винна течія, а не нечиста сила. Хоча на той час люди вважали інакше.

Сьогодні острів час від часу з’являється з води. Здебільшого це відбувається влітку, коли довго немає дощів та річка міліє.

Але іноді «Ад» показується і в іншу пору року, як, наприклад, сьогодні. Причина того, що клаптик суші можна розглянути – впавший рівень води у Дніпрі.

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