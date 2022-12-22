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  • Раптово зупинився посеред моста: дніпровські нацгвардійці врятували водія з інсультом

Раптово зупинився посеред моста: дніпровські нацгвардійці врятували водія з інсультом

Сьогодні 08:00
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Бійці Дніпровської бригади НГУ імені Олександра Радієвського врятували водія, у якого під час поїздки стався інсульт. Про це стало відомо з публікації Центрального територіального Управління НГУ у Facebook.

Новости Днепра про Раптово зупинився посеред моста: дніпровські нацгвардійці врятували водія з інсультом

Під час евакуації поранених бійців до лікарні Дніпра автомобіль швидкої допомоги Нацгвардії зупинив чоловік. Як виявилося, за кермом Volkswagen, що раптово зупинився посеред моста, був чоловік із судомами, у якого з рота йшли кров і слиз.

Медики НГУ обережно відкрили скло машини та витягли водія, який був непритомний. Йому надали першу допомогу та терміново доправили до лікарні імені Мечникова.

Наразі стан чоловіка оцінюється як стабільний. Гвардійці, яких везли у «швидкій», також отримали своєчасну допомогу.

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Новости Днепра про Раптово зупинився посеред моста: дніпровські нацгвардійці врятували водія з інсультомУкраїнська Новости Днепра про Раптово зупинився посеред моста: дніпровські нацгвардійці врятували водія з інсультомРусский

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