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  • Раптово вибігла на дорогу: у Дніпрі на Робочій водій Chevrolet Aveo наїхав на жінку

Раптово вибігла на дорогу: у Дніпрі на Робочій водій Chevrolet Aveo наїхав на жінку

Сьогодні 12:30
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У п'ятницю ввечері, 24 березня, у Дніпрі на вулиці Робочій сталася ДТП. Там водій автомобіля марки Chevrolet Aveo наїхав на жінку.

Новости Днепра про Раптово вибігла на дорогу: у Дніпрі на Робочій водій Chevrolet Aveo наїхав на жінку

Постраждалу 1980 року народження госпіталізували на “швидкій” до лікарні. Медики встановили, що у жінки перелом голені, закрита черепно-мозкова травма, політравми й забиття. 

Про це пише “Репортер”.  

За словами 50-річного водія, жінка раптово вибігла на дорогу, коли він рухався вулицею Робоча. Чоловік запевнив, що не встиг зреагувати та скоїв наїзд на пішохода.

Усі деталі та обставини з’ясовують правоохоронці. 

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Новости Днепра про Раптово вибігла на дорогу: у Дніпрі на Робочій водій Chevrolet Aveo наїхав на жінкуУкраїнська Новости Днепра про Раптово вибігла на дорогу: у Дніпрі на Робочій водій Chevrolet Aveo наїхав на жінкуРусский

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