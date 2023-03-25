Раптово вибігла на дорогу: у Дніпрі на Робочій водій Chevrolet Aveo наїхав на жінку

У п'ятницю ввечері, 24 березня, у Дніпрі на вулиці Робочій сталася ДТП. Там водій автомобіля марки Chevrolet Aveo наїхав на жінку.

Постраждалу 1980 року народження госпіталізували на “швидкій” до лікарні. Медики встановили, що у жінки перелом голені, закрита черепно-мозкова травма, політравми й забиття.

Про це пише “Репортер”.

За словами 50-річного водія, жінка раптово вибігла на дорогу, коли він рухався вулицею Робоча. Чоловік запевнив, що не встиг зреагувати та скоїв наїзд на пішохода.

Усі деталі та обставини з’ясовують правоохоронці.

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