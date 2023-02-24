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Ранок не з кави: у Покрові загорівся пасажирський автобус

Сьогодні 13:08
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У рятувальників міста Покров ранок почався не з кави.

Новости Днепра про Ранок не з кави: у Покрові загорівся пасажирський автобус

Так, сьогодні, 24 лютого, о 04:38 на лінію «101» повідомили про те, що на вулиці Заводській міста Покров горить пасажирський автобус.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місце оперативно прибули рятувальники. Вони встановили, що займання виникло під час стоянки транспортного засобу, тому людей всередині не було.

Пожежу локалізували о 05:15 та ліквідували о 05:30. Вогонь знищив салон та моторний відсік на загальній площі 30 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння пожежі залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про Ранок не з кави: у Покрові загорівся пасажирський автобус

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі біля Коси на Перемозі чоловік провалився в ополонку: тіло діставали рятувальники.

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Новости Днепра про Ранок не з кави: у Покрові загорівся пасажирський автобусУкраїнська

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