Ранок не з кави: у Покрові загорівся пасажирський автобус

Так, сьогодні, 24 лютого, о 04:38 на лінію «101» повідомили про те, що на вулиці Заводській міста Покров горить пасажирський автобус.
Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
На місце оперативно прибули рятувальники. Вони встановили, що займання виникло під час стоянки транспортного засобу, тому людей всередині не було.
Пожежу локалізували о 05:15 та ліквідували о 05:30. Вогонь знищив салон та моторний відсік на загальній площі 30 кв. м.
На щастя, ніхто не постраждав.
До гасіння пожежі залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі біля Коси на Перемозі чоловік провалився в ополонку: тіло діставали рятувальники.
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Александра Лучка
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