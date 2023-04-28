Ракетна атака по Дніпру: в якому стані поранені внаслідок влучання в приватний будинок

Міський голова розповів у якому зараз стані постраждалі під час ранкової атаки.

Двох людей шпиталізували до міських лікарень. Про це під час телемарафону розповів мер Дніпра Борис Філатов. Люди були в будинку, в який росіяни влучили сьогодні вранці.

За його словами, постраждали чоловік 1968 року народження та його дружина 1963 року народження. Вони зараз в лікарні у важкому стану. В обох сильні опіки – вогнем травмовано близько 30-40% тіла.

Разом з ними в будинку перебував 31-річний чоловік. Постраждали вже отримав медичну допомогу та лікуватиметься вдома.

Міський голова зазначив, що внаслідок влучання в приватний будинок загинула 2-річна дитина та її 31-річна мама. Дівчинці в листопаді мало виповнитися 3 роки.

Також, мер уточнив, що ворог влучив у підприємство з продажу сільгосптехніки. Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що рятувальники витягли з-під завалів ангару 52-річну жінку. Вона жива, але наразі перебуває в лікарні. Про її стан поки що нічого не відомо. Крім цього, родичка загиблої жінки показала фото своєї сестри та її доньки, які загинули сьогодні вранці.

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