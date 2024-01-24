Ракетна атака на Дніпро 24 січня: розповіли нові офіційні деталі та показали фото

Дніпро намагалися атакувати ракетами.

Під час передостанньої затяжної повітряної тривоги у Дніпрі чули вибухи. Пізніше повідомили, що поблизу обласного центру збили дві ракети Х-59. Внаслідок падіння уламків поранення отримав 38-річний чоловік.

За фактом обстрілу міста прокуратура розпочала розслідування. Слідство зафіксувало інформацію про те, що 24 січня 2024 року російські військові здійснили ракетну атаку на Дніпро.

Зафіксовано падіння уламків на одне із промислових підприємств міста. Травмовано місцевого мешканця, його госпіталізовано до лікарні. Пошкоджено будівлю підприємства та техніку.

На місці події працюють прокурори та правоохоронці, які фіксують черговий злочин РФ.

Прокуратура також показала фото з місця влучання уламків.

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