Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Ракетна атака на Дніпро 24 січня: розповіли нові офіційні деталі та показали фото

Ракетна атака на Дніпро 24 січня: розповіли нові офіційні деталі та показали фото

Сьогодні 17:18
просмотров

Дніпро намагалися атакувати ракетами.

Новости Днепра про Ракетна атака на Дніпро 24 січня: розповіли нові офіційні деталі та показали фото

Під час передостанньої затяжної повітряної тривоги у Дніпрі чули вибухи. Пізніше повідомили, що поблизу обласного центру збили дві ракети Х-59. Внаслідок падіння уламків поранення отримав 38-річний чоловік. 

За фактом обстрілу міста прокуратура розпочала розслідування. Слідство зафіксувало інформацію про те, що 24 січня 2024 року російські військові здійснили ракетну атаку на Дніпро.

Зафіксовано падіння уламків на одне із промислових підприємств міста. Травмовано місцевого мешканця, його госпіталізовано до лікарні. Пошкоджено будівлю підприємства та техніку.

На місці події працюють прокурори та правоохоронці, які фіксують черговий злочин РФ.

Прокуратура також показала фото з місця влучання уламків. 

Новости Днепра про Ракетна атака на Дніпро 24 січня: розповіли нові офіційні деталі та показали фото

Читайте також:

Новости Днепра про Ракетна атака на Дніпро 24 січня: розповіли нові офіційні деталі та показали фотоУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Чому Рибальська балка у Дніпрі так називається і що там було раніше
Новини Дніпра
Сьогодні 17:21
Чому Рибальська балка у Дніпрі так називається і що там було раніше

В одній із балок Дніпра 200 років тому кипіла робота…

У Дніпрі чоловік провалився під кригу: з’явилося відео порятунку
Новини Дніпра
Сьогодні 16:38
У Дніпрі чоловік провалився під кригу: з’явилося відео порятунку

У Дніпрі чоловік провалився під кригу.

У Дніпрі 12-річного хлопчика, який наковтався таблеток, реанімували 77 хвилин
Новини Дніпра
Сьогодні 15:58
У Дніпрі 12-річного хлопчика, який наковтався таблеток, реанімували 77 хвилин

У Дніпрі рятують хлопчика, який наковтався таблеток.

Могли побити ногою чи палицею: у Дніпрі допомоги потребує котик-британець з травмованою щокою
Новини Дніпра
Сьогодні 15:07
Могли побити ногою чи палицею: у Дніпрі допомоги потребує котик-британець з травмованою щокою

У Дніпрі рятують котика з травмованою щокою.

Наверх