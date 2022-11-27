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Пишаємося: дніпровський боксер Микита Засенюк виграв чемпіонат світу

Сьогодні 21:55
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На першості світу по боксу серед молоді, якій проходить у Бельгії, чудово виступив наш земляк Микита Засенюк. 

Новости Днепра про Пишаємося: дніпровський боксер Микита Засенюк виграв чемпіонат світу

Микита виграв «золото» чемпіонату у ваговій категорії 75-80 кг. Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Федерації боксу України. Дніпрянин здолав у фіналі представника Узбекистану Рахматулло Бойматова.

Нагадаємо, що Микита Засенюк цього літа увійшов до складу збірної України на міжнародному турнірі Bornemissza в угорському Егері та допоміг синьо-жовтим посісти перше місце у загальнокомандному заліку.

Від щирого серця вітаємо із заслуженою перемогою!

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Новости Днепра про Пишаємося: дніпровський боксер Микита Засенюк виграв чемпіонат світуУкраїнська

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