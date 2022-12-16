Пушкін, Дубінін у минулому: у Дніпрі продовжують демонтувати пам’ятники, встановлені за радянських часів

Виктория«Відповідно до рішення виконкому № 1055 Дніпровської міської ради почали демонтаж пам’ятників, пов’язаних із радянським минулим. Сьогодні демонтували пам’ятники Володі Дубініну, Олександру Пушкіну, на черзі — Максиму Горькому, Валерію Чкалову, Олександру Матросову, Юхиму Пушкіну. Загалом близько десяти пам’ятників буде демонтовано. Усі вони зберігатимуться на одному із комунальних підприємств. Їхню долю у подальшому вирішуватимемо колегіально із залученням до цього процесу спеціалістів», — прокоментував заступник міського голови Михайло Лисенко.
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Про це повідомили в Департаменті благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради.
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