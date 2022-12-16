Пушкін, Дубінін у минулому: у Дніпрі продовжують демонтувати пам’ятники, встановлені за радянських часів

У Дніпрі триває дерусифікація і позбавлення символів радянської влади, а також пов’язаних з культурою та історією рф.

Шістнадцятого грудня у місті провели черговий демонтаж пам’ятників. Цього разу демонтували пам’ятники Володі Дубініну та Олександру Пушкіну.

«Відповідно до рішення виконкому № 1055 Дніпровської міської ради почали демонтаж пам’ятників, пов’язаних із радянським минулим. Сьогодні демонтували пам’ятники Володі Дубініну, Олександру Пушкіну, на черзі — Максиму Горькому, Валерію Чкалову, Олександру Матросову, Юхиму Пушкіну. Загалом близько десяти пам’ятників буде демонтовано. Усі вони зберігатимуться на одному із комунальних підприємств. Їхню долю у подальшому вирішуватимемо колегіально із залученням до цього процесу спеціалістів», — прокоментував заступник міського голови Михайло Лисенко.

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