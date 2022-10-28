Привид хіроманта та забиті вікна: як виглядає найвідоміший будинок з привидом у Дніпрі

У понеділок у всьому світі відзначатимуть Гелловін, вечір, коли вся нечиста сила виходить на вулиці та лякає людей. У Дніпрі є багато будинків, у яких бачили привід, де зникали речі, чулися скрипи половиць та кроки. Журналісти dnepr.info згадали давню легенду про індус зі спеціями, привид якого, як кажуть, дехто бачив у будинку на вулиці Василя Чапленка.

У 1890-х роках на вулиці Чапленка було зведено прибутковий будинок на три поверхи. Район цей саме тоді інтенсивно освоювався і забудовувався. Був популярним серед мешканців міста: неподалік був вокзал, ринок і церква. На першому поверсі будинку були лавки, там же тримав свій магазин господар будинку Горнштейн. Другий поверх був відведений для оренди кімнат постояльцями, на третьому мешкав власник будівлі.

Горнштейн розбагатів, торгуючи товарами з Індії. До нашого міста він привозив небачені тоді спеції, чай і навіть тютюн. Його лавка називалася «Бакалейна та тютюнова» і була дуже популярна серед мешканців Дніпра. Через деякий час у нього з’явився компаньйон, індус Раджан. Горнштейн займався бухгалтерією та організаційними справами, а Раджан зайнявся тим, що сьогодні називається «піар». Він працював у магазині продавцем, розписуючи покупцям властивості кожної спеції. Працював індус у національному одязі та з тюрбаном на голові, а у вільний час сидів на сходах і курив величезну люльку.

Покупців дуже приваблював такий незвичайний продавець. На додаток Раджан займався хіромантією і вмів гадати по руці. Але сеанс передбачення індус проводив лише після покупки спецій у магазині.

Якось до «Бакалейної та тютюнової» прийшов схвильований чоловік. Він довго блукав лавкою, розглядаючи спеції, і викривши момент, коли в магазині нікого не було попросив Раджана погадати, натомість запропонувавши срібний свічник – грошей у чоловіка не було. Він розповів Раджану свою сумну історію: його маленький син був дуже хворий, ліки не допомагали. Чоловік хотів знати: житиме дитина чи ні. Почувши все це, Раджан напросився в гості, подивився на дитину, подивився на лінії її долі, вивчив «руки» матері та батька хлопчика і твердо заявив, що їхній син житиме. За окрему плату, якими стали сережки господарки будинку, Раджан сказав, що приготує суміш спецій, яка поставить хлопчика на ноги.

Але після прийняття «ліків» дитина померла. Від горя з собою наклала на себе його мати. Батько хлопчика та вдівець, звинувачуючи у смерті дитину та дружини індуса, прийшов одного вечора до крамниці і коли Раджан збирався закривати магазин, увірвався до приміщення і зарізав «віщуна».

Душа Раджана з того часу не могла знайти собі спокою та оселилася в будинку Горнштейна. Спочатку про приведення зі свічкою заговорили постояльці вдома. Жив індус на другому поверсі, тож найчастіше приведення його сусіди. Вони описували це ніби потік туману, за обрисами він був похід на людину, на голові у нього був тюрбан, а в руках щось схоже на свічник зі свічкою. Правда це чи ні – сказати складно. Під час 1917 року господар будинку виїхав із країни.

Будинок став спочатку комунальною квартирою, а згодом – здавався в оренду приватним фірмам. Люди, що жили тут, зазначали, що іноді чули якийсь шум у коридорі і скрип половиць. Але найчастіше шум йшов із колишньої лави, де працював Раджан. Після війни замість «Бакалейної та тютюнової» тут відкрився магазин, де продавали хліб та баранки.

Але вже майже 20 років у будівлі закрилися всі магазини, і він стоїть закинутий Потроху будинок занепадає, розвалюється. Зараз вікна його забиті фанерою, але коли ще в них були шибки, то деякі мешканці довколишніх будинків стверджували, що в темному будинку можна було розглянути маленький вогник свічки, натякаючи що бачили привида. Правда це чи ні – сказати складно, оскільки історія вважається лише легендою та документальних підтверджень не має.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: