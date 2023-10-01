Привіт, жовтень: сьогодні у Дніпрі очікується мінлива хмарність

За прогнозами синоптиків, небо у Дніпрі буде ясним весь день, лише увечері воно затягнеться хмарами. Без опадів! Вранці температура повітря +15°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +25°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.
Народні прикмети на 1 жовтня:
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