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Привіт, жовтень: сьогодні у Дніпрі очікується мінлива хмарність

Сьогодні 06:15
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Парасолька сьогодні, швидше за все, не знадобиться!

Новости Днепра про Привіт, жовтень: сьогодні у Дніпрі очікується мінлива хмарність

За прогнозами синоптиків, небо у Дніпрі буде ясним весь день, лише увечері воно затягнеться хмарами. Без опадів! Вранці температура повітря +15°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +25°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 1 жовтня:

  • Яка погода на 1 жовтня така буде і на 1 квітня.
  • Високе бур’ян — узимку буде багато снігу.
  • На березі ще залишилося листя — зима буде теплою та тихою.

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Новости Днепра про Привіт, жовтень: сьогодні у Дніпрі очікується мінлива хмарністьУкраїнська Новости Днепра про Привіт, жовтень: сьогодні у Дніпрі очікується мінлива хмарністьРусский

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