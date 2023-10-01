Привіт, жовтень: сьогодні у Дніпрі очікується мінлива хмарність

Парасолька сьогодні, швидше за все, не знадобиться!

За прогнозами синоптиків, небо у Дніпрі буде ясним весь день, лише увечері воно затягнеться хмарами. Без опадів! Вранці температура повітря +15°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +25°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 1 жовтня:

Яка погода на 1 жовтня така буде і на 1 квітня.

Високе бур’ян — узимку буде багато снігу.

На березі ще залишилося листя — зима буде теплою та тихою.

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