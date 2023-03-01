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Привіт, весна: сьогодні на дніпрян чекає хмарна погода

Сьогодні 06:15
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Парасольку можна залишати вдома!

Новости Днепра про Привіт, весна: сьогодні на дніпрян чекає хмарна погода

За прогнозами синоптиків, уже вранці небо у Дніпрі затягнеться хмарами, які так і не зникнуть до кінця дня. Без опадів! Вранці температура повітря -2°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +3°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.

Народні прикмети на 1 березня:

  • Густий туман 1 березня говорить про дощове літо.
  • Який перший день березня — такою буде і вся весна.
  • Плещується вода на льоду водоймища – чекайте теплі дні.
  • Якщо ворони каркають голосно, скоро похолодає.

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Новости Днепра про Привіт, весна: сьогодні на дніпрян чекає хмарна погодаУкраїнська Новости Днепра про Привіт, весна: сьогодні на дніпрян чекає хмарна погодаРусский

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