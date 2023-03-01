Привіт, весна: сьогодні на дніпрян чекає хмарна погода

За прогнозами синоптиків, уже вранці небо у Дніпрі затягнеться хмарами, які так і не зникнуть до кінця дня. Без опадів! Вранці температура повітря -2°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +3°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.
Народні прикмети на 1 березня:
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