Привіт, весна: сьогодні на дніпрян чекає хмарна погода

Парасольку можна залишати вдома!

За прогнозами синоптиків, уже вранці небо у Дніпрі затягнеться хмарами, які так і не зникнуть до кінця дня. Без опадів! Вранці температура повітря -2°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +3°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.

Народні прикмети на 1 березня:

Густий туман 1 березня говорить про дощове літо.

Який перший день березня — такою буде і вся весна.

Плещується вода на льоду водоймища – чекайте теплі дні.

Якщо ворони каркають голосно, скоро похолодає.

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