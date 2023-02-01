Привіт, лютий: яка погода чекає на дніпрян сьогодні

Згідно з прогнозами синоптиків, з ранку і до самого вечора небо у Дніпрі буде приховане за хмарами. Вночі можливий сніг, який до ранку має закінчитись. Весь день пройде без опадів! Вранці температура повітря -3°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +1°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.
Народні прикмети на 1 лютого:
Читайте також:
Автор:
Зима повертається!
Цього року видалася аномально тепла зима.
Сьогодні, 30 січня, на доручення міського голови Бориса Філатова, директор…
У Дніпрі роблять все, аби підтримати людей та допомогти їм…