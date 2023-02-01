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Привіт, лютий: яка погода чекає на дніпрян сьогодні

Сьогодні 06:15
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Одягайтеся тепліше, друзі!

Новости Днепра про Привіт, лютий: яка погода чекає на дніпрян сьогодні

Згідно з прогнозами синоптиків, з ранку і до самого вечора небо у Дніпрі буде приховане за хмарами. Вночі можливий сніг, який до ранку має закінчитись. Весь день пройде без опадів! Вранці температура повітря -3°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +1°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 1 лютого:

  • Якщо 1 лютого на небі ні хмари, то весна буде рання.
  • Крапля почалася на Макара – весна настане рано.
  • Ясна ніч 1 лютого обіцяє довгу зиму та пізню весну.
  • Якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.
  • Якщо кішка згорнулася клубком, чекай на тріскучі морози.

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Новости Днепра про Привіт, лютий: яка погода чекає на дніпрян сьогодніУкраїнська Новости Днепра про Привіт, лютий: яка погода чекає на дніпрян сьогодніРусский

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