Привіт, лютий: яка погода чекає на дніпрян сьогодні

Одягайтеся тепліше, друзі!

Згідно з прогнозами синоптиків, з ранку і до самого вечора небо у Дніпрі буде приховане за хмарами. Вночі можливий сніг, який до ранку має закінчитись. Весь день пройде без опадів! Вранці температура повітря -3°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +1°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 1 лютого:

Якщо 1 лютого на небі ні хмари, то весна буде рання.

Крапля почалася на Макара – весна настане рано.

Ясна ніч 1 лютого обіцяє довгу зиму та пізню весну.

Якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.

Якщо кішка згорнулася клубком, чекай на тріскучі морози.

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