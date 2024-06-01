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Привіт, літо: сьогодні у Дніпрі буде тепло та сонячно

Сьогодні 06:15
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Гарного дня, друзі!

Новости Днепра про Привіт, літо: сьогодні у Дніпрі буде тепло та сонячно

Згідно з прогнозами синоптиків, уже з самого ранку в Дніпрі погодиться, і ніщо не нагадуватиме про хмарний передсвітанковий годинник. Без опадів! Вранці температура повітря +18°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +29°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду. 

Народні прикмети на 1 червня:

  • Прохолодний день – прикмета частого граду влітку.
  • День дощовий – влітку буде дуже багато опадів.
  • День дощовий – до хорошого врожаю льону.

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Новости Днепра про Привіт, літо: сьогодні у Дніпрі буде тепло та сонячноУкраїнська Новости Днепра про Привіт, літо: сьогодні у Дніпрі буде тепло та сонячноРусский

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