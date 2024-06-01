Привіт, літо: сьогодні у Дніпрі буде тепло та сонячно

Згідно з прогнозами синоптиків, уже з самого ранку в Дніпрі погодиться, і ніщо не нагадуватиме про хмарний передсвітанковий годинник. Без опадів! Вранці температура повітря +18°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +29°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.
Народні прикмети на 1 червня:
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