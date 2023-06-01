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Привіт, літо: сьогодні на дніпрян чекає гарна погода

Сьогодні 06:15
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Парасольку можна залишати вдома!

Новости Днепра про Привіт, літо: сьогодні на дніпрян чекає гарна погода

За прогнозами синоптиків, хмар, які покривали небо в Дніпрі вранці, у другій половині дня не буде, і до пізнього вечора вони вже не з’являться. Без опадів! Вранці температура повітря +13°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +21°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 1 червня:

  • Якщо ніч тепла, то буде добрий урожай.
  • Багато роси сьогодні – до гарного врожаю горіхів та грибів.
  • Якщо у цей день буде дощовий, то червень буде сухим.

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Новости Днепра про Привіт, літо: сьогодні на дніпрян чекає гарна погодаУкраїнська Новости Днепра про Привіт, літо: сьогодні на дніпрян чекає гарна погодаРусский

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