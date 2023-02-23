Прицільно били по рятувальникам: працівників ДСНС на Харківщині обстріляли під час розбору завалів

Про це повідомляє ДСНС.
Сьогодні близько 10-ї ранку окупанти здійснили обстріл по селищу Дворічна, Куп’янського району. Внаслідок влучання снаряда було повністю зруйновано 4-х поверхову будівлю адміністрації селищної ради.
До місця події виїхали рятувальники на 2-х автоцистернах та 4-х спеціальних аварійно-рятувальних автомобілях. По прибуттю, співробітники ДСНС з’ясували, що під завалами в підвалі знаходяться тіла двох жінок.
Проте під час проведення робіт сталася серія повторних обстрілів. Росіяни прицільно били по рятувальникам. В наслідок обстрілу було пошкоджено 4 одиниці техніки ДСНС. Особовий склад не постраждав.
Крім того, постраждав місцевий мешканець, який під час обстрілу перебував поряд з будівлею. Наразі медики надають постраждалому необхідну допомогу.
Аварійно-рятувальні роботи призупинено.
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