Прямуючи до Дніпра, Mercedes на трасі на смерть збив 15-річного велосипедиста

У середу, 7 червня, на трасі М-30 Знам’янка-Луганськ-Ізварине сталася смертельна аварія. Там 68-річний водій Mercedes Sprinter збив 15-річного велосипедиста. Від отриманих травм підліток помер на місці.

За попередніми даними, водій рухався з П’ятихаток у напрямку Дніпра.

Хлопець рухався йому назустріч. Він раптово виїхав з узбіччя на асфальт і потрапив під колеса машини.

Джерело: Інформатор

Читайте також:

Українська Русский

Автор: