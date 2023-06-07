Прямуючи до Дніпра, Mercedes на трасі на смерть збив 15-річного велосипедиста
Прямуючи до Дніпра, Mercedes на трасі на смерть збив 15-річного велосипедиста
Сьогодні 19:15
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У середу, 7 червня, на трасі М-30 Знам’янка-Луганськ-Ізварине сталася смертельна аварія. Там 68-річний водій Mercedes Sprinter збив 15-річного велосипедиста. Від отриманих травм підліток помер на місці.
За попередніми даними, водій рухався з П’ятихаток у напрямку Дніпра.
Хлопець рухався йому назустріч. Він раптово виїхав з узбіччя на асфальт і потрапив під колеса машини.
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