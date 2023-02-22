Прогноз погоди на 22 лютого: у Дніпрі буде хмарно та прохолодно - Днепр Инфо
Прогноз погоди на 22 лютого: у Дніпрі буде хмарно та прохолодно
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Сегодня 06:15

Одягайтеся тепліше, друзі!

Новости Днепра про Прогноз погоди на 22 лютого: у Дніпрі буде хмарно та прохолодно

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі до самого вечора буде триматися хмарна погода, і лише на кінець дня небо очиститься від хмар. Вночі можливий сніг, який до ранку має закінчитись. Весь день пройде без опадів! Вранці температура повітря -5°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +2°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 22 лютого:

  • Якщо день холодний, то березень буде теплим.
  • Не видно зірок на небі – скоро кінець зими.
  • Відлига говорить про те, що зима буде довгою.
  • Іній на деревах – до морозу, туман – до відлиги.

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Новости Днепра про Прогноз погоди на 22 лютого: у Дніпрі буде хмарно та прохолодноУкраїнська Новости Днепра про Прогноз погоди на 22 лютого: у Дніпрі буде хмарно та прохолодноРусский

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