За прогнозами синоптиків, у Дніпрі до самого вечора буде триматися хмарна погода, і лише на кінець дня небо очиститься від хмар. Вночі можливий сніг, який до ранку має закінчитись. Весь день пройде без опадів! Вранці температура повітря -5°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +2°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.
Народні прикмети на 22 лютого:
Читайте також:
У корпусі однієї з багатопрофільних лікарень Дніпра завершили ремонт одразу…
Бережіть себе!
Обов'язково захопіть з собою парасольку!
У Дніпрі будуть дощі та шквальний вітер.