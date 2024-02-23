Продуктові набори від АТБ: у Дніпрі поширюють інформацію про неіснуючу “акцію”

Мережу “засипало” новинами про те, що супермаркет АТБ роздає безкоштовні продуктові набори, для отримання яких треба зареєструватися за посиланням.
У зв’язку з наближенням річниці війни українці заслуговують на допомогу, тому кожен з 20 до 24 лютого отримає подарунок від “АТБ” – заява представників ТОВ “АТБ”. У цей набір буде входити продуктовий набір зі всім необхідним, солодкий подарунок для дітей, замариноване курча та купон на покупки на 850 грн, – йдеться у повідомленні.
Проте в компанії кажуть, що не мають жодного стосунку до цієї реклами, а бот, куди нібито треба кидати заявку, створений шахраями. Представники АТБ зауважують, що ймовірно таким чином аферисти набивають собі фоловерів, адже посилання часто ведуть на тг-канали. А ім’я супермаркету використовують, бо воно впізнаване.
Скористалися такою “рекламою” й низка телеграм-каналів Дніпра.
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Гарного дня, друзі!
Гарного дня, друзі!
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