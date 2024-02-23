Продуктові набори від АТБ: у Дніпрі поширюють інформацію про неіснуючу “акцію”

Шахраї набивають підписників під ім'ям супермаркету АТБ.

Мережу “засипало” новинами про те, що супермаркет АТБ роздає безкоштовні продуктові набори, для отримання яких треба зареєструватися за посиланням.

У зв’язку з наближенням річниці війни українці заслуговують на допомогу, тому кожен з 20 до 24 лютого отримає подарунок від “АТБ” – заява представників ТОВ “АТБ”. У цей набір буде входити продуктовий набір зі всім необхідним, солодкий подарунок для дітей, замариноване курча та купон на покупки на 850 грн, – йдеться у повідомленні.

Проте в компанії кажуть, що не мають жодного стосунку до цієї реклами, а бот, куди нібито треба кидати заявку, створений шахраями. Представники АТБ зауважують, що ймовірно таким чином аферисти набивають собі фоловерів, адже посилання часто ведуть на тг-канали. А ім’я супермаркету використовують, бо воно впізнаване.

Скористалися такою “рекламою” й низка телеграм-каналів Дніпра.

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