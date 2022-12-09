Пробки та розбиті авто: у Дніпрі на Яворницького та Космічній трапилися аварії

Учора, 8 грудня, через ожеледицю у Дніпрі стався транспортний колапс.

Сьогодні, на щастя, дороги не слизькі, але аварії все одно трапляються.

Так, на Космічній зіткнулися дві іномарки.

Відео опублікували містяни у соцмережах.

Попередньо, ніхто не постраждав, на місці працюють правоохоронці.

Крім того, на перехресті проспекту Яворницького та вулиці Харківської “притерлися” два легковики. Утворилася пробка.

Попередньо, ніхто не постраждав.

Будь ласка, будьте уважні на дорогах та дотримуйтеся правил дорожнього руху.

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