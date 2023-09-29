Пожежа на “Озерці” у Дніпрі: що кажуть в ДСНС

Зранку 29 серпня сталася пожежа на "Озерці" в центрі міста.

Очевидці повідомляли про стовп диму над ринком. З приміщень “Озерки” почали евакуйовувати працівників та відвідувачів.

Як повідомили в ДСНС, виклик надійшов о 9:44. Пожежа почалася в магазині на другому поверсі ринку. З приміщення вибивалося полум’я та спостерігалося щільне задимлення.

На місце відправили ще чотири машини ДСНС.

Як з’ясувалося пізніше, горів господарчий магазин, де продавали шпалери. Вогнем знищено вікна, дерев’яні стелажі та торгову продукцію всередині приміщення на загальній площі 100 кв. м. Загиблих та травмованих немає.

Об 11:11 займання локалізовано та о 11:42 ліквідовано.

Що стало причиною займання не уточнюється.

Рятувальники також поділилися фото з місця події.

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