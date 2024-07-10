Потрібні нові кадри: у Дніпрі КП “Міськзеленбуд” запрошує на роботу

У Дніпрі в КП “Міськзеленбуд” не вистачає кадрів.

Це пов’язано з тим, що з початком повномасштабного вторгнення багато працівників КП “Міськзеленбуд” вступили до Сил оборони. Також на брак кадрів впливає хвиля мобілізації. Тому комунальне підприємство запрошує мешканців Дніпра на роботу.

Про це повідомили у міській раді.

Нові працівники будуть озеленювати місто, доглядати за насадженнями та обрізати дерева. Щодо працевлаштування можна звертатись до КП «Міськзеленбуд» (вул. Ірпінська, 4-А), тел.: 098-036-73-05. Перші три місяці – на випробувальний термін і навчають специфіки роботи.

Під час воєнного стану, комунальники продовжують виконувати свою роботу.

«Прополюємо навколо кущів, аби убезпечити їх від травмування. Такі роботи — раз на місяць не лише на цій локації (Сонячна Набережна, — ред.), а й по всьому місту. Крім цього, прополюємо лунки дерев та обрізаємо парослі. Такі роботи починаємо з квітня. Звісно, через спеку робота ускладнюється, адже ці зелені насадження під сонцем. Але не робити ми цього не можемо, бо наші рослини загинуть», — розповіла садівниця Лівобережної виробничої дільниці КП «Міськзеленбуд» Дніпровської міськради Оксана Олефір.

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