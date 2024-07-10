Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Потрібні нові кадри: у Дніпрі КП “Міськзеленбуд” запрошує на роботу

Сьогодні 12:36
просмотров

У Дніпрі в КП “Міськзеленбуд” не вистачає кадрів.

Новости Днепра про Потрібні нові кадри: у Дніпрі КП

Це пов’язано з тим, що з початком повномасштабного вторгнення багато працівників КП “Міськзеленбуд” вступили до Сил оборони. Також на брак кадрів впливає хвиля мобілізації. Тому комунальне підприємство запрошує мешканців Дніпра на роботу.

Про це повідомили у міській раді.

Нові працівники будуть озеленювати місто, доглядати за насадженнями та обрізати дерева. Щодо працевлаштування можна звертатись до КП «Міськзеленбуд» (вул. Ірпінська, 4-А), тел.: 098-036-73-05. Перші три місяці – на випробувальний термін і навчають специфіки роботи.

Під час воєнного стану, комунальники продовжують виконувати свою роботу.

«Прополюємо навколо кущів, аби убезпечити їх від травмування. Такі роботи — раз на місяць не лише на цій локації (Сонячна Набережна, — ред.), а й по всьому місту. Крім цього, прополюємо лунки дерев та обрізаємо парослі. Такі роботи починаємо з квітня. Звісно, через спеку робота ускладнюється, адже ці зелені насадження під сонцем. Але не робити ми цього не можемо, бо наші рослини загинуть», — розповіла садівниця Лівобережної виробничої дільниці  КП «Міськзеленбуд» Дніпровської міськради Оксана Олефір. 

Читайте також:

Новости Днепра про Потрібні нові кадри: у Дніпрі КП Українська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    TruCAM буде більше: де на Дніпропетровщині з’являться нові локації, де вимірюють швидкість руху
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:26
    TruCAM буде більше: де на Дніпропетровщині з’являться нові локації, де вимірюють швидкість руху

    Поціновувачам швидкісної їзди варто звернути увагу.

    Як у 1980-х роках виглядала вулиця Королеви Єлизавети у Дніпрі: хати-мазанки, готелі та будинки заввишки 1,5 поверху
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:23
    Як у 1980-х роках виглядала вулиця Королеви Єлизавети у Дніпрі: хати-мазанки, готелі та будинки заввишки 1,5 поверху

    Вулиця Королеви Єлизавети у Дніпрі існувала ще до заснування міста.…

    У ДСНС показали моторошні кадри пошуково-рятувальної роботи на місці ракетного удару в Кривому Розі (відео)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:50
    У ДСНС показали моторошні кадри пошуково-рятувальної роботи на місці ракетного удару в Кривому Розі (відео)

    У ДСНС показали, як відбувалася пошуково-рятувальна операція у Кривому Розі…

    У Дніпрі для абонентів ЦЕК ввели нові графіки відключень світла
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:47
    У Дніпрі для абонентів ЦЕК ввели нові графіки відключень світла

    Вони діятимуть, коли треба відключати відразу три черги споживачів.

    Наверх