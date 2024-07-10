У ДСНС показали моторошні кадри пошуково-рятувальної роботи на місці ракетного удару в Кривому Розі (відео)

У ДСНС показали, як відбувалася пошуково-рятувальна операція у Кривому Розі на місці ракетного удару 8 липня.

Окупанти завдали ракетного удару по Північному ГЗК. Внаслідок удару загинуло 10 людей, ще понад 40 постраждали. Деякі поранені досі перебувають у лікарнях з важкими травмами. На місці ворожого прильоту працювали рятувальники та лікарі.

У ДСНС показали моторошні кадри пошуково-рятувальної оепрації в Кривому Розі 8 липня. Відео опублікував Державний воєнізований гірничорятувальний загін ДСНС, який разом з іншими підрозділами ДСНС, долучився до розбору завалів та порятунку постраждалих.

Нагадаємо, 8 липня ворог завдав удару по адміністративній будівлі Північного ГЗК. Там було пошкоджено хол їдальні заводоуправління та вибито вікна. На місці виникла пожежа. За словами голови облради Миколи Лукашука, окупанти вдарили по цивільних людям у Кривому Розі, коли вони були на роботі. Загинуло 10 людей. 9 липня у Кривому Розі оголосили траур за загиблими.

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