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  • Потрібна допомога: у Дніпропетровській області безвісти зник 63-річний чоловік

Потрібна допомога: у Дніпропетровській області безвісти зник 63-річний чоловік

Сьогодні 19:15
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У Дніпропетровській області зник 63-річний Володимир Недомірок. Чоловік потребує медичної допомоги. Мешканців регіону просять допомогти у пошуках.

Новости Днепра про Потрібна допомога: у Дніпропетровській області безвісти зник 63-річний чоловік

Чоловік – мешканець міста Підгородне. 2 червня він пішов з дому і досі не повернувся. Про це повідомляє пошуково-рятувальний загін «Мілена».

Прикмети: зріст 175-178 сантиметрів, худорлява статура, сірі очі, коротке темне волосся з сивиною;

Особливі прикмети: вказівний палець на руці не розгинається внаслідок перелому;

Був одягнений: сіра футболка, сірі штани, чорні кросівки з біло-синіми смужками.

Якщо ви бачили Володимира Васильовича, або знаєте, де він може знаходитися, – повідомте про це за номером (068) 777-01-12, або на лінію «102». Будь-яка інформація може виявитися корисною.

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Новости Днепра про Потрібна допомога: у Дніпропетровській області безвісти зник 63-річний чоловікУкраїнська Новости Днепра про Потрібна допомога: у Дніпропетровській області безвісти зник 63-річний чоловікРусский

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