Потрібна допомога: у Дніпропетровській області безвісти зник 63-річний чоловік

Чоловік – мешканець міста Підгородне. 2 червня він пішов з дому і досі не повернувся. Про це повідомляє пошуково-рятувальний загін «Мілена».
Прикмети: зріст 175-178 сантиметрів, худорлява статура, сірі очі, коротке темне волосся з сивиною;
Особливі прикмети: вказівний палець на руці не розгинається внаслідок перелому;
Був одягнений: сіра футболка, сірі штани, чорні кросівки з біло-синіми смужками.
Якщо ви бачили Володимира Васильовича, або знаєте, де він може знаходитися, – повідомте про це за номером (068) 777-01-12, або на лінію «102». Будь-яка інформація може виявитися корисною.
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