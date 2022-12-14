Потрібна допомога: у Дніпрі розшукують 15-річного хлопця

14 грудня близько 08.00 хлопець пішов з місця мешкання в Індустріальному районі та до теперішнього часу не повернувся.
Про це повідомляє пресслужба ГУ НП у Дніпропетровській області.
Прикмети: на вигляд 16 років, худорлявої статури, без волосся, очі зелені.
Був одягнений: штани, куртка та чорні кросівки.
Якщо ви бачили хлопця або знаєте, де він може бути, зателефонуйте за номерами: 102, (096) 884 83 94.
Будь-яка інформація може бути корисною!
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