Потрібна допомога: у Дніпрі досі розшукують 16-річного хлопця, який зник 3 березня

Поліція Дніпра продовжує пошуки 16-річного Кирила Каліти.
У п’ятницю, 3 березня, близько 18:00 він вийшов з місця мешкання в місті Підгородне та до теперішнього часу не повернувся.
Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.
Прикмети: на вигляд 16 років, зріст 170 см, худорлявої статури, блакитні очі, коротке русяве волосся.
Був одягнений: синя куртка, камуфляжні штани, темні ботинки.
Особливі прикмети: родинка зліва на щоці.
Якщо ви бачили хлопця або знаєте, де він може бути, повідомте, будь ласка, до поліції за телефонами: 102, (096) 884 83 94.
Важлива будь-яка інформація!
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині розшукують зниклу 12-річну Владиславу Думанську.
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