Потрібна допомога: у Дніпрі досі розшукують 16-річного хлопця, який зник 3 березня

Потрібна ваша допомога!

Поліція Дніпра продовжує пошуки 16-річного Кирила Каліти.

У п’ятницю, 3 березня, близько 18:00 він вийшов з місця мешкання в місті Підгородне та до теперішнього часу не повернувся.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: на вигляд 16 років, зріст 170 см, худорлявої статури, блакитні очі, коротке русяве волосся.

Був одягнений: синя куртка, камуфляжні штани, темні ботинки.

Особливі прикмети: родинка зліва на щоці.

Якщо ви бачили хлопця або знаєте, де він може бути, повідомте, будь ласка, до поліції за телефонами: 102, (096) 884 83 94.

Важлива будь-яка інформація!

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині розшукують зниклу 12-річну Владиславу Думанську.

Читайте також:

Українська

Автор: