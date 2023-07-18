Постраждав пасажир: у Дніпрі посеред дороги перекинувся мікроавтобус (ВІДЕО)

ДТП сталася близько 5-ї вечора. За словами очевидців, водій мікроавтобуса врізався у стовп, через що автівка перекинулася. На місці працює патрульна поліція.
Усі обставини аварії з’ясовують слідчі.
За попередньою інформацією, пасажир мікроавтобуса отримав незначні травми. На цій ділянці шляху ускладнено рух, тож враховуйте цю інформацію при плануванні маршруту.
Очевидці також публікують відео з місця аварії.
Нагадаємо, на Нікопольщині зафіксували епідемію п’яних ДТП.
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