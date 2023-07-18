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Постраждав пасажир: у Дніпрі посеред дороги перекинувся мікроавтобус (ВІДЕО)

Сьогодні 19:11
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У вівторок, 18 липня, на вулиці Робочій перекинувся мікроавтобус.

Новости Днепра про Постраждав пасажир: у Дніпрі посеред дороги перекинувся мікроавтобус (ВІДЕО)

ДТП сталася близько 5-ї вечора. За словами очевидців, водій мікроавтобуса врізався у стовп, через що автівка перекинулася. На місці працює патрульна поліція. 

Усі обставини аварії з’ясовують слідчі.

За попередньою інформацією, пасажир мікроавтобуса отримав незначні травми. На цій ділянці шляху ускладнено рух, тож враховуйте цю інформацію при плануванні маршруту. 

Новости Днепра про Постраждав пасажир: у Дніпрі посеред дороги перекинувся мікроавтобус (ВІДЕО)

Очевидці також публікують відео з місця аварії. 

Нагадаємо, на Нікопольщині зафіксували епідемію п’яних ДТП.

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Новости Днепра про Постраждав пасажир: у Дніпрі посеред дороги перекинувся мікроавтобус (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про Постраждав пасажир: у Дніпрі посеред дороги перекинувся мікроавтобус (ВІДЕО)Русский

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