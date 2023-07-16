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  • Постраждали дитина та чоловік: у Дніпровському районі горів житловий будинок (ФОТО)

Постраждали дитина та чоловік: у Дніпровському районі горів житловий будинок (ФОТО)

Сьогодні 08:49
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У неділю, 16 липня, на вулиці Степовій села Мала Петриківка Дніпровського району горів житловий будинок.

Новости Днепра про Постраждали дитина та чоловік: у Дніпровському районі горів житловий будинок (ФОТО)

Повідомлення про займання надійшло до Служби порятунку «101» о 6:24. Про це інформує пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області. 

Прибувши за вказаною адресою, рятувальники з’ясували, що займання виникло всередині одноповерхового житлового будинку.

Внаслідок пожежі 41-річний чоловік та 8-річний хлопчик отримали серйозні опіки тіла. Їх було госпіталізовано на “швидкій” до лікарні. 

Вогнем також було пошкоджено оздоблення стін, перекриття даху та домашнє майно у будинку.

Новости Днепра про Постраждали дитина та чоловік: у Дніпровському районі горів житловий будинок (ФОТО)

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Новости Днепра про Постраждали дитина та чоловік: у Дніпровському районі горів житловий будинок (ФОТО)Українська

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