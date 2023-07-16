Постраждали дитина та чоловік: у Дніпровському районі горів житловий будинок (ФОТО)

У неділю, 16 липня, на вулиці Степовій села Мала Петриківка Дніпровського району горів житловий будинок.

Повідомлення про займання надійшло до Служби порятунку «101» о 6:24. Про це інформує пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши за вказаною адресою, рятувальники з’ясували, що займання виникло всередині одноповерхового житлового будинку.

Внаслідок пожежі 41-річний чоловік та 8-річний хлопчик отримали серйозні опіки тіла. Їх було госпіталізовано на “швидкій” до лікарні.

Вогнем також було пошкоджено оздоблення стін, перекриття даху та домашнє майно у будинку.

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