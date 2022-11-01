Понівечена BMW лежить на узбіччі: у Дніпрі поблизу Парусу сталася ДТП (ВІДЕО)

Сьогодні 1 листопада, близко 16 години вечора, на Набережній біля недобудови готелю «Парус» сталося ДТП. В результаті аварії на бік перекинувся BMW. Машина досі лежить на узбіччі.
Попередньо, ніхто не постраждав. На місце викликали патрульних.
Відео моменту опублікували в соцмережах дніпряни.
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