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  • Понад 30 медалей: спортсмени з Дніпропетровщини стали кращими рукопашниками на Кубку Європи

Понад 30 медалей: спортсмени з Дніпропетровщини стали кращими рукопашниками на Кубку Європи

Сьогодні 18:45
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Вітаємо наших переможців!

Новости Днепра про Понад 30 медалей: спортсмени з Дніпропетровщини стали кращими рукопашниками на Кубку Європи

У польському місті Імелін пройшов Кубок Європи з рукопашного бою. У змаганнях брали участь 230 спортсменів з 7 країн.

Дніпропетровську область у Польщі представляли 20 рукопашників різного віку з Дніпра і Кривого Рогу. Спортсмени здобули 13 золотих, 8 срібних та 7 бронзових медалей в особистому заліку. А ще – вибороли 3 золоті медалі у командному змаганні, посівши перше місце.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

– У травні дорослі спортсмени ще змагатимуться на Чемпіонаті України. Тоді остаточно сформують збірну команду країни. Кращі з кращих представлятимуть державу на Всесвітніх іграх. Це найвищий рівень, – сказав директор департаменту молоді і спорту Дніпропетровської ОВА Олександр Пшеничников.

Новости Днепра про Понад 30 медалей: спортсмени з Дніпропетровщини стали кращими рукопашниками на Кубку Європи

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Новости Днепра про Понад 30 медалей: спортсмени з Дніпропетровщини стали кращими рукопашниками на Кубку ЄвропиУкраїнська Новости Днепра про Понад 30 медалей: спортсмени з Дніпропетровщини стали кращими рукопашниками на Кубку ЄвропиРусский

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