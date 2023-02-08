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  • Помер ексфутболіст “Дніпра” та збірної України Олександр Радченко: було 46 років

Помер ексфутболіст “Дніпра” та збірної України Олександр Радченко: було 46 років

Сьогодні 14:24
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Колишній захисник "Дніпра", "Динамо" та збірної України Олександр Радченко помер у віці 46 років.

Новости Днепра про Помер ексфутболіст

Трагічну звістку повідомили на офіційному сайті столичного клубу.

Причина смерті відомого футболіста не зазначається.

Радченко народився в Маріуполі, де й починав свою ігрову кар’єру. 1997 року він перейшов до київського “Динамо”, за яке виступав до 2002-го. Також Олександр грав за “Закарпаття”, “Дніпро”, “Кривбас” та “Волинь”.

Новости Днепра про Помер ексфутболіст

Олександр Радченко (праворуч).

Він закінчив футбольну кар’єру 2009 року. Після цього протягом тривалого часу працював дитячим тренером у ДЮФШ “Динамо” ім. В. Лобановського.

У складі “Динамо” Радченко чотири рази ставав чемпіоном України, а також виграв Кубок України в сезоні-1997/98. У період від 2002-го до 2005 року Радченко виступав за збірну України. У складі національної команди він провів 17 матчів.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та друзям Олександра! Світла пам’ять!

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