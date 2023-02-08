Помер ексфутболіст “Дніпра” та збірної України Олександр Радченко: було 46 років

Трагічну звістку повідомили на офіційному сайті столичного клубу.
Причина смерті відомого футболіста не зазначається.
Радченко народився в Маріуполі, де й починав свою ігрову кар’єру. 1997 року він перейшов до київського “Динамо”, за яке виступав до 2002-го. Також Олександр грав за “Закарпаття”, “Дніпро”, “Кривбас” та “Волинь”.
Він закінчив футбольну кар’єру 2009 року. Після цього протягом тривалого часу працював дитячим тренером у ДЮФШ “Динамо” ім. В. Лобановського.
У складі “Динамо” Радченко чотири рази ставав чемпіоном України, а також виграв Кубок України в сезоні-1997/98. У період від 2002-го до 2005 року Радченко виступав за збірну України. У складі національної команди він провів 17 матчів.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та друзям Олександра! Світла пам’ять!
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