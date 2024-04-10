Поліція Дніпра розшукує 17-річного хлопця: прикмети

Важлива будь-яка інформація!

Поліція Дніпра розшукує 17-річного Кирила Каліту.

10 квітня неповнолітній хлопець пішов з дому у місті Підгородне Дніпровського району та зараз його місцеперебування невідоме.

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.

Прикмети: зріст 170 см, коротке русяве волосся.

Був одягнутий: чорні штани, чорні кросівки з помаранчевими вставками, сіра кофта з ґудзиками.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування Кирила, повідомте про це за номерами: 0 (96) 884 83 94 або 102!

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині 26 років розшукують 55-річну жінку: прикмети.

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