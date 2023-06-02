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Поліція Дніпра розшукує 14-річного Владислава Панкова

Сьогодні 18:45
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2 червня близько 11.30 хлопець пішов з вулиці Аеропортівській в Шевченківському районі міста та до теперішнього часу його місце перебування не відоме.

Новости Днепра про Поліція Дніпра розшукує 14-річного Владислава Панкова

Прикмети: зріст 175 см, худорлявої статури, волосся темне курчяве, очі карі. 

Був одягнутий: чорна футболка, темно сині шорти, сірі кросівки.  

Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування неповнолітнього Панкова Владислава, 2009 року народження, просимо повідомити за телефонами (068)232-24-61 або 102.

Новости Днепра про Поліція Дніпра розшукує 14-річного Владислава Панкова

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