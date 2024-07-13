Поліція Дніпра розшукує 13-річного Дмитра Атаманова

У Дніпрі поліція розшукує 13-річного Дмитра Атаманова.
Хлопець пішов з дому вчора, 12 липня, та зараз його місце перебування невідоме.
Неповнолітній вийшов з дому близько 19 години вечора в Новокодацькому районі міста.
Прикмети: на вигляд 12-14 років, зріст близько 155 см, середньої статури, карі очі, коротке темне волосся.
Був одягнений: чорна футболка, чорні шорти, чорні кеди зі шнурками.
Особливі прикмети: має на локті шрам з лівої сторони.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування Дмитра Атаманова 2012 року народження, будь-ласка повідомити за телефоном: 0 (96) 884 83 94 або 102.
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