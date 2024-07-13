Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Поліція Дніпра розшукує 13-річного Дмитра Атаманова

Сьогодні 10:14
просмотров

Неповнолітній хлопець до цього часу не повернувся додому.

Новости Днепра про Поліція Дніпра розшукує 13-річного Дмитра Атаманова

У Дніпрі поліція розшукує 13-річного Дмитра Атаманова.

Хлопець пішов з дому вчора, 12 липня, та зараз його місце перебування невідоме.

Неповнолітній вийшов з дому близько 19 години вечора в Новокодацькому районі міста.

Прикмети: на вигляд 12-14 років, зріст близько 155 см, середньої статури, карі очі, коротке темне волосся.

Був одягнений: чорна футболка, чорні шорти, чорні кеди зі шнурками.

Особливі прикмети: має на локті шрам з лівої сторони.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування Дмитра Атаманова 2012 року народження, будь-ласка повідомити за телефоном: 0 (96) 884 83 94 або 102.

Читайте також:

Новости Днепра про Поліція Дніпра розшукує 13-річного Дмитра АтамановаУкраїнська Новости Днепра про Поліція Дніпра розшукує 13-річного Дмитра АтамановаРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Ворог обстрілював Нікопольщину з важкої артилерії
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:00
    Ворог обстрілював Нікопольщину з важкої артилерії

    Війська рф вчора знову обстрілювали Нікопольщину.

    СК Дніпро-1 отримав серйозну суму за двох гравців
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:22
    СК Дніпро-1 отримав серйозну суму за двох гравців

    Максим Третьяков та Едуард Сарапій,

    Погода на 13 липня: у Дніпрі буде спекотно
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:15
    Погода на 13 липня: у Дніпрі буде спекотно

    Гарного дня, друзі!

    Наче болото: у Дніпрі через аномальну спеку вперше зацвіло озеро, яке завжди було чистим
    Новини Дніпра
    Вчора 22:05
    Наче болото: у Дніпрі через аномальну спеку вперше зацвіло озеро, яке завжди було чистим

    У Дніпрі цвіте озеро, яке до цього завжди було чистим.

    Наверх