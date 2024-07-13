Поліція Дніпра розшукує 13-річного Дмитра Атаманова

Неповнолітній хлопець до цього часу не повернувся додому.

У Дніпрі поліція розшукує 13-річного Дмитра Атаманова.

Хлопець пішов з дому вчора, 12 липня, та зараз його місце перебування невідоме.

Неповнолітній вийшов з дому близько 19 години вечора в Новокодацькому районі міста.

Прикмети: на вигляд 12-14 років, зріст близько 155 см, середньої статури, карі очі, коротке темне волосся.

Був одягнений: чорна футболка, чорні шорти, чорні кеди зі шнурками.

Особливі прикмети: має на локті шрам з лівої сторони.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування Дмитра Атаманова 2012 року народження, будь-ласка повідомити за телефоном: 0 (96) 884 83 94 або 102.

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