Погода в Дніпрі в середу, 7 грудня: очікується дрібний сніг

Ясна та сонячна погода на Катерину – до морозної зими.

Ясна та сонячна погода на Катерину – до морозної зими.

Катерина на санях котить до зимового Єгорія (9 грудня) у гості.

Катерина на санях котить до зимового Єгорія (9 грудня) у гості.