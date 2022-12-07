Погода в Дніпрі в середу, 7 грудня: очікується дрібний сніг

За прогнозами синоптиків, упродовж усього дня небо у Дніпрі буде вкрите хмарами. Більша частина дня пройде без опадів, а ввечері очікується дрібний сніг. Вранці температура повітря -5°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до -3°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.
Народні прикмети на 7 грудня:
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