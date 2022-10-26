Погода в Дніпрі в середу, 26 жовтня: очікується сильний дощ

За прогнозами синоптиків, упродовж усього дня небо у Дніпрі буде вкрите хмарами. Зранку очікується сильний дощ, який йтиме до кінця дня, поступово втрачаючи силу. Вранці температура повітря +11°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +15°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.
Народні прикмети на 26 жовтня:
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