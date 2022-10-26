Погода в Дніпрі в середу, 26 жовтня: очікується сильний дощ

Обов'язково захопіть з собою парасольку!

За прогнозами синоптиків, упродовж усього дня небо у Дніпрі буде вкрите хмарами. Зранку очікується сильний дощ, який йтиме до кінця дня, поступово втрачаючи силу. Вранці температура повітря +11°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +15°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 26 жовтня:

Хмари швидко пересуваються – чекали на негоду.

Сонце ховається за хмарами – погода зміниться.

Небо червоного кольору – буде сильним дощем.

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