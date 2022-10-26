Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода в Дніпрі в середу, 26 жовтня: очікується сильний дощ

Сьогодні 06:15
просмотров

Обов'язково захопіть з собою парасольку!

Новости Днепра про Погода в Дніпрі в середу, 26 жовтня: очікується сильний дощ

За прогнозами синоптиків, упродовж усього дня небо у Дніпрі буде вкрите хмарами. Зранку очікується сильний дощ, який йтиме до кінця дня, поступово втрачаючи силу. Вранці температура повітря +11°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +15°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 26 жовтня:

  • Хмари швидко пересуваються – чекали на негоду.
  • Сонце ховається за хмарами – погода зміниться.
  • Небо червоного кольору – буде сильним дощем.

Читайте також:

Новости Днепра про Погода в Дніпрі в середу, 26 жовтня: очікується сильний дощУкраїнська Новости Днепра про Погода в Дніпрі в середу, 26 жовтня: очікується сильний дощРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Репортаж з дна річки: після відливу на березі Монастирського острова знаходять ікони, глеки та урни
    Новини Дніпра
    Вчора 18:13
    Репортаж з дна річки: після відливу на березі Монастирського острова знаходять ікони, глеки та урни

    В останні дні рівень води у річці Дніпро різко знизився.

    Рідкісні кадри: у центрі Дніпра з води з’явився острів Ад (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Вчора 17:16
    Рідкісні кадри: у центрі Дніпра з води з’явився острів Ад (ФОТО)

    Один із найпопулярніших сьогодні островів у Дніпрі – Монастирський, іноді…

    У річницю визволення Дніпра у Другій світовій Філатов передав сучасним українським захисникам чергову партію техніки
    Новини Дніпра
    Вчора 13:50
    У річницю визволення Дніпра у Другій світовій Філатов передав сучасним українським захисникам чергову партію техніки

    Дніпро вшановує 79-ту річницю визволення від нацистських окупантів. Цьогоріч вона…

    Можна дійти до середини річки: під мостом на Перемозі знизився рівень води
    Новини Дніпра
    Вчора 12:24
    Можна дійти до середини річки: під мостом на Перемозі знизився рівень води

    Містяни почали помічати, що рівень води у річці Дніпро сильно…

    Наверх