Погода в Дніпрі в середу, 12 жовтня: хмарно та без опадів

Парасолька сьогодні не знадобиться!

За прогнозами синоптиків, небо у Дніпрі у цей день буде ясним недовго, вже вдень воно затягнеться хмарами, що протримаються до кінця дня. Без опадів! Вранці температура повітря +5°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +12°. Швидкість вітру до 2,3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 12 жовтня:

Небо зоряне — до врожайного наступного року.

Вечірній та нічний туман – до відсутності заморозків.

Пізні гриби у лісі з’явилися — осінь триватиме довго.

Вдень вітер посилився, а надвечір ослаб — до ясної погоди.

Грім гримить – зима буде безсніжною.

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