Погода в Дніпрі в середу, 12 жовтня: хмарно та без опадів

За прогнозами синоптиків, небо у Дніпрі у цей день буде ясним недовго, вже вдень воно затягнеться хмарами, що протримаються до кінця дня. Без опадів! Вранці температура повітря +5°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +12°. Швидкість вітру до 2,3 метрів за секунду.
Народні прикмети на 12 жовтня:
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