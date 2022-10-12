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Погода в Дніпрі в середу, 12 жовтня: хмарно та без опадів

Сьогодні 06:15
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Парасолька сьогодні не знадобиться!

Новости Днепра про Погода в Дніпрі в середу, 12 жовтня: хмарно та без опадів

За прогнозами синоптиків, небо у Дніпрі у цей день буде ясним недовго, вже вдень воно затягнеться хмарами, що протримаються до кінця дня. Без опадів! Вранці температура повітря +5°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +12°. Швидкість вітру до 2,3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 12 жовтня:

  • Небо зоряне — до врожайного наступного року.
  • Вечірній та нічний туман – до відсутності заморозків.
  • Пізні гриби у лісі з’явилися — осінь триватиме довго.
  • Вдень вітер посилився, а надвечір ослаб — до ясної погоди.
  • Грім гримить – зима буде безсніжною.

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Новости Днепра про Погода в Дніпрі в середу, 12 жовтня: хмарно та без опадівУкраїнська Новости Днепра про Погода в Дніпрі в середу, 12 жовтня: хмарно та без опадівРусский

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