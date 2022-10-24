Погода в Дніпрі в понеділок, 24 жовтня: очікується невеликий дощ

Захопіть з собою парасольку!

Згідно з прогнозами синоптиків, з ранку і до самого вечора небо у Дніпрі буде приховане там. Зранку буде йти дощ. Вдень та увечері опадів майже не очікується! Вранці температура повітря +9°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +13°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду.

Народні прикмети на 24 жовтня:

Земля у цей день покрилася інеєм – чекали на снігопад.

Сніг покрив не підморожену землю – весна настане рано.

Місяць світить не яскраво і вкритий серпанком — чекали дощ.

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