Погода в Дніпрі в неділю, 9 жовтня: хмарно, але без опадів

Парасолька сьогодні не знадобиться!

За прогнозами синоптиків, потішивши нас безхмарним ранком, погода зміниться вже в середині дня і небо в Дніпрі вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Без опадів! Вранці температура повітря +10°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +19°. Швидкість вітру до 2,3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 9 жовтня:

Листопад – до похолодання.

Граки відлетіли – до снігопаду.

Сильний вітер – до дощу або снігу.

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