Погода в Дніпрі в неділю, 9 жовтня: хмарно, але без опадів

За прогнозами синоптиків, потішивши нас безхмарним ранком, погода зміниться вже в середині дня і небо в Дніпрі вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Без опадів! Вранці температура повітря +10°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +19°. Швидкість вітру до 2,3 метрів за секунду.
Народні прикмети на 9 жовтня:
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