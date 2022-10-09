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Погода в Дніпрі в неділю, 9 жовтня: хмарно, але без опадів

Сьогодні 06:15
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Парасолька сьогодні не знадобиться!

Новости Днепра про Погода в Дніпрі в неділю, 9 жовтня: хмарно, але без опадів

За прогнозами синоптиків, потішивши нас безхмарним ранком, погода зміниться вже в середині дня і небо в Дніпрі вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Без опадів! Вранці температура повітря +10°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +19°. Швидкість вітру до 2,3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 9 жовтня:

  • Листопад – до похолодання.
  • Граки відлетіли – до снігопаду.
  • Сильний вітер – до дощу або снігу.

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Новости Днепра про Погода в Дніпрі в неділю, 9 жовтня: хмарно, але без опадівУкраїнська Новости Днепра про Погода в Дніпрі в неділю, 9 жовтня: хмарно, але без опадівРусский

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