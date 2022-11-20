Погода в Дніпрі в неділю, 20 листопада: хмарно, очікується дощ

Одягайтеся тепліше і беріть з собою парасольку!

За прогнозами синоптиків, весь день у Дніпрі буде хмарно. Увечері очікується дощ, який після обіду може посилитися. Вранці температура повітря 0°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +9°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду.

Народні прикмети на 20 листопада:

Якщо на Федота ожеледиця, то зима буде довгою та суворою.

Річки та струмки льодом покрилися – до швидкої та міцної зими.

День сніговий – навесні буде багато води.

Якщо галки зчинили неспокійний крик – бути снігопаду.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: