Погода в Дніпрі в неділю, 20 листопада: хмарно, очікується дощ

За прогнозами синоптиків, весь день у Дніпрі буде хмарно. Увечері очікується дощ, який після обіду може посилитися. Вранці температура повітря 0°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +9°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду.
Народні прикмети на 20 листопада:
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