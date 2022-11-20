Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода в Дніпрі в неділю, 20 листопада: хмарно, очікується дощ

Сьогодні 06:15
просмотров

Одягайтеся тепліше і беріть з собою парасольку!

Новости Днепра про Погода в Дніпрі в неділю, 20 листопада: хмарно, очікується дощ

За прогнозами синоптиків, весь день у Дніпрі буде хмарно. Увечері очікується дощ, який після обіду може посилитися. Вранці температура повітря 0°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +9°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду.

Народні прикмети на 20 листопада:

  • Якщо на Федота ожеледиця, то зима буде довгою та суворою.
  • Річки та струмки льодом покрилися – до швидкої та міцної зими.
  • День сніговий – навесні буде багато води.
  • Якщо галки зчинили неспокійний крик – бути снігопаду.

Читайте також:

Новости Днепра про Погода в Дніпрі в неділю, 20 листопада: хмарно, очікується дощУкраїнська Новости Днепра про Погода в Дніпрі в неділю, 20 листопада: хмарно, очікується дощРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Погода у Дніпрі у суботу, 19 листопада: хмарно, очікується дощ
    Новини Дніпра
    Вчора 06:15
    Погода у Дніпрі у суботу, 19 листопада: хмарно, очікується дощ

    Обов'язково захопіть з собою парасольку!

    Відновлюють опалення, покрівлю та вікна: у Дніпрі комунальники ліквідовують наслідки ракетного удару
    Новини Дніпра
    18.11.2022 17:56
    Відновлюють опалення, покрівлю та вікна: у Дніпрі комунальники ліквідовують наслідки ракетного удару

    У Дніпрі міські комунальні служби ліквідовують наслідки ракетного удару, якого…

    Зима близько: сьогодні у Дніпрі очікується дощ зі снігом
    Новини Дніпра
    18.11.2022 06:15
    Зима близько: сьогодні у Дніпрі очікується дощ зі снігом

    Одягайтеся тепліше і беріть з собою парасольку!

    Сьогодні на дніпрян чекає дощова погода
    Новини Дніпра
    17.11.2022 06:15
    Сьогодні на дніпрян чекає дощова погода

    Не забудьте захопити з собою парасольку!

    Наверх