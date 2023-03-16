Погода в Дніпрі в четвер, 16 березня: очікується невеликий дощ

Обов'язково захопіть з собою парасольку!

За прогнозами синоптиків, хмарна погода триматиметься у Дніпрі до самого вечора. Увечері буде йти дощ. Вранці температура повітря +6°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +11°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 16 березня:

Гуси високо летять – до повноводдя, низько – води мало.

Якщо шпаки вже прилетіли – буде добрий урожай зерна.

Безвітряний день віщує похолодання. Сильний вітер – до заморозків.

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