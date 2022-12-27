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Погода в Дніпрі у вівторок, 27 грудня: очікується дощ зі снігом

Сьогодні 06:15
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Обов'язково захопіть з собою парасольку!

Новости Днепра про Погода в Дніпрі у вівторок, 27 грудня: очікується дощ зі снігом

За прогнозами синоптиків, упродовж усього дня небо у Дніпрі буде вкрите хмарами. Зранку очікується дощ зі снігом, вдень та ввечері – сильний дощ. Вранці температура повітря +1°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +5°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 27 грудня:

  • Багато інею – до снігопаду.
  • Теплий день – до спекотного літа.
  • Мінлива погода – до відлиги.

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Новости Днепра про Погода в Дніпрі у вівторок, 27 грудня: очікується дощ зі снігомУкраїнська Новости Днепра про Погода в Дніпрі у вівторок, 27 грудня: очікується дощ зі снігомРусский

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