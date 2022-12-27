Погода в Дніпрі у вівторок, 27 грудня: очікується дощ зі снігом

Обов'язково захопіть з собою парасольку!

За прогнозами синоптиків, упродовж усього дня небо у Дніпрі буде вкрите хмарами. Зранку очікується дощ зі снігом, вдень та ввечері – сильний дощ. Вранці температура повітря +1°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +5°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 27 грудня:

Багато інею – до снігопаду.

Теплий день – до спекотного літа.

Мінлива погода – до відлиги.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: