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Погода в Дніпрі у вівторок, 22 листопада: очікується невеликий дощ

Сьогодні 06:15
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Захопіть з собою парасольку!

Новости Днепра про Погода в Дніпрі у вівторок, 22 листопада: очікується невеликий дощ

За прогнозами синоптиків, упродовж усього дня небо у Дніпрі буде вкрите хмарами. Майже весь день пройде без опадів, лише увечері може початися дрібний дощ. Вранці температура повітря +2°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +11°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 22 листопада:

  • Якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.
  • Вранці на деревах з’явився іній – скоро вдарять сильні морози.
  • Гуси на лід вийшли – до швидкого потепління.

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Новости Днепра про Погода в Дніпрі у вівторок, 22 листопада: очікується невеликий дощУкраїнська Новости Днепра про Погода в Дніпрі у вівторок, 22 листопада: очікується невеликий дощРусский

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