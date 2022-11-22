Погода в Дніпрі у вівторок, 22 листопада: очікується невеликий дощ

За прогнозами синоптиків, упродовж усього дня небо у Дніпрі буде вкрите хмарами. Майже весь день пройде без опадів, лише увечері може початися дрібний дощ. Вранці температура повітря +2°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +11°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.
Народні прикмети на 22 листопада:
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