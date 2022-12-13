Погода в Дніпрі у вівторок, 13 грудня: очікується сильний дощ зі снігом

За прогнозами синоптиків, весь день у Дніпрі буде хмарно. Опади спостерігатимуться протягом усього дня. Зранку очікується дрібний дощ, у другій половині дня – сильний дощ зі снігом, якому на зміну прийде сильний сніг. Вранці температура повітря 0°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +1°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.
Народні прикмети на 13 грудня:
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