Погода в Дніпрі у вівторок, 13 грудня: очікується сильний дощ зі снігом

Одягайтеся тепліше, друзі!

За прогнозами синоптиків, весь день у Дніпрі буде хмарно. Опади спостерігатимуться протягом усього дня. Зранку очікується дрібний дощ, у другій половині дня – сильний дощ зі снігом, якому на зміну прийде сильний сніг. Вранці температура повітря 0°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +1°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 13 грудня:

На Андрія Первозванного слухали воду у водоймах: якщо вода не хвилюється – до хорошої зими, галаслива – наближаються морози, хуртовини.

Коли в Андріїв день холодно і ясно – добра прикмета, а коли тепло – погана.

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