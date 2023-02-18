Погода в Дніпрі у суботу, 18 лютого: очікується дощ зі снігом

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За прогнозами синоптиків, у Дніпрі протягом усього дня буде хмарна погода. Зранку очікується сильний дощ зі снігом, якому на зміну прийде дощ, але у другій половині дня він має припинитися. Вранці температура повітря -2°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +4°. Швидкість вітру до 7 метрів за секунду.

Народні прикмети на 18 лютого:

Якщо сніг не випав, то влітку буде посуха.

Притихли кімнатні птахи — до морозів.

Ворони ховають дзьоб під крило – сильно похолодає.

Вода в річках та криницях прибуває – до потепління.

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